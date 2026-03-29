L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, noto come Maturità, si svolgerà quest’anno con alcune novità: saranno quattro le materie oggetto dell’orale e saranno presenti cinque commissari. Chi non risponderà alle domande rischia di essere bocciato, secondo le nuove modalità stabilite. Questa modifica segna il ritorno ufficiale del nome “Maturità” per l’esame finale.

Da quest’anno l’ esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione torna ufficialmente a chiamarsi esame di Maturità. Un cambio non solo formale, ma anche di sostanza perché per la prima volta all’orale si discuteranno solo quattro materie scelte dal ministero dell’Istruzione e del Merito, i collegamenti tra discipline non saranno più obbligatori e i commissari da sei diventeranno cinque. Non solo: sarà dato più peso all’ educazione civica e al Ptco (la cosiddetta alternanzalavoro) e il diploma sarà scaricabile online. Infine, linea dura sul comportamento durante l’orale: chi rifiuta di rispondere, come è accaduto lo scorso anno, rischia di non superare l’esame. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Torna l’esame di Maturità di nome e di fatto: 4 materie all’orale, 5 commissari e chi non risponde rischia la bocciatura

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