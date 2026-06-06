Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 6 Giugno 2026, un valore di 0,133 €kWh (133,39 €MWh). Questo dato rappresenta una diminuzione del 2,5% rispetto alla giornata precedente, confermando una lieve tendenza al ribasso dopo settimane di rialzi. La media degli ultimi 7 giorni si attesta a 0,129 €kWh, mentre la media degli ultimi 30 giorni è di 0,122 €kWh. Il prezzo attuale resta comunque superiore rispetto alle medie mensili, con un incremento del 3% rispetto alla media settimanale e del 9,8% rispetto a quella mensile. Il massimo degli ultimi 30 giorni è stato di 0,139 €kWh, mentre il minimo è stato di 0,092 €kWh. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,133 €/kWh – 6 Giugno 2026

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Crisi energetica e carenza di gas

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Temi più discussi: Renovis punta a produrre calore da energia elettrica gestita nel tempo; PUN e PSV di oggi, 27 maggio: i valori aggiornati; Avviso interruzione energia elettrica per il 1° giugno 2026; Interruzione di energia elettrica dalle ore 8.30 alle ore 17.00 di Martedì 09.06.2026.

Poi ci sono le tendenze per la produzione di energia elettrica negli ultimi 15 anni: in calo dappertutto #fossili e #nucleare (dove c’è). Crescono solo le #rinnovabili. Troppo lentamente da noi, ma è quella la strada segnata: non sarebbe difficile capirlo …o no? x.com

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