Energia elettrica in calo | prezzo PUN oggi a 0,133 € kWh – 6 Giugno 2026
Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero italiano è sceso a 0,133 euro per chilowattora (133,39 euro per megawattora) il 6 giugno 2026. Si tratta di un calo rispetto alle giornate precedenti, secondo i dati ufficiali del Prezzo Unico Nazionale (PUN). Questo valore rappresenta il costo all’ingrosso dell’energia elettrica nel paese.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 6 Giugno 2026, un valore di 0,133 €kWh (133,39 €MWh). Questo dato rappresenta una diminuzione del 2,5% rispetto alla giornata precedente, confermando una lieve tendenza al ribasso dopo settimane di rialzi. La media degli ultimi 7 giorni si attesta a 0,129 €kWh, mentre la media degli ultimi 30 giorni è di 0,122 €kWh. Il prezzo attuale resta comunque superiore rispetto alle medie mensili, con un incremento del 3% rispetto alla media settimanale e del 9,8% rispetto a quella mensile. Il massimo degli ultimi 30 giorni è stato di 0,139 €kWh, mentre il minimo è stato di 0,092 €kWh. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Crisi energetica e carenza di gas
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