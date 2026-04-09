Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero italiano si attesta oggi a 0,123 euro per kilowattora, pari a circa 122,68 euro per megawattora. Il dato riguarda il Prezzo Unico Nazionale (PUN), il riferimento principale all’ingrosso per l’intera penisola. Questa cifra rappresenta una variazione rispetto alle giornate precedenti e si inserisce in un periodo di fluttuazioni di prezzo nel settore energetico.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 9 Aprile 2026, un valore di 0,123 €kWh (122,68 €MWh). Questo dato rappresenta una diminuzione del 4,1% rispetto a ieri e si mantiene al di sotto della media degli ultimi 30 giorni, che si attesta a circa 0,139 €kWh. Per chi si trova nel mercato libero, il PUN costituisce la base di riferimento per le offerte dei fornitori, a cui vanno aggiunti costi di commercializzazione, oneri di sistema, trasporto e imposte. Il trend attuale mostra una fase di relativa stabilità, con prezzi in lieve calo rispetto alle settimane precedenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,123 €/kWh – 9 Aprile 2026

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