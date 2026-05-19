Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero in Italia si attesta oggi, 19 maggio 2026, a 0,133 euro per kilowattora, equivalenti a 133,02 euro per megawattora. Il valore rappresenta il Prezzo Unico Nazionale (PUN), che indica il costo base all’ingrosso dell’energia nel paese. Questo dato si inserisce in un quadro di fluttuazioni dei prezzi nel settore energetico, che varia quotidianamente sulla base delle dinamiche di mercato e delle condizioni di approvvigionamento.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 19 Maggio 2026, un valore di 0,133 €kWh (pari a 133,02 €MWh). Rispetto alla giornata precedente, il prezzo è in calo del 4,5%. La media degli ultimi 7 giorni si attesta a 0,124 €kWh, mentre la media degli ultimi 30 giorni è di 0,118 €kWh. Il dato odierno si mantiene quindi sopra le medie settimanali e mensili, ma non è vicino ai massimi del periodo. Nel mercato libero, il PUN rappresenta il riferimento principale per la formazione dei prezzi dell’energia elettrica, a cui si aggiungono costi di commercializzazione, oneri di sistema, trasporto, accise e IVA per arrivare al prezzo finale in bolletta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: PUN oggi a 0,133 €/kWh – 19 Maggio 2026

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Crisi energetica e carenza di gas

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