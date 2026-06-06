A Reggio Emilia si è svolto il festival Elrow Town Italy 2026, caratterizzato da un’esplosione di colori e look eccentrici. L’evento ha attirato numerosi partecipanti con abbigliamenti audaci e stili sopra le righe, creando un’atmosfera vivace e variopinta. La folla si è radunata già a partire da mezzogiorno, esibendo outfit molto originali. Nel frattempo, si sono sollevate polemiche sui commenti riguardanti un artista, accusato di aver subito un trattamento negativo per il suo stile e atteggiamento.

Reggio Emilia, 6 giugno 2026 – “Che guerra brutta che hanno fatto a Kanye West”. All’ Elrow se non hai un guizzo abbastanza ‘weirdo’ o se non hai un colore che ti vive addosso non sei nessuno, il colpo d’occhio poco dopo l’apertura di mezzogiorno è già splendida. E pure mentre si comincia a ballare, con ragazze e ragazzi che sciàmano all’interno sbucando da via Adua con copricapi da Toro Seduto e cornine da diavolesse, l’attualità non va in vacanza. https:www.ilrestodelcarlino.itferraracronacain-auto-aspettando-il-mito-ee7edf48 La rabbia dei fan per i live annullati a Kanye West e Travis Scott. I live annullati a Kanye West e Travis Scott dove li mettiamo, il 33enne Alessio impiegato comunale dalla provincia di Viterbo aveva pure prenotato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Elrow Town Italy 2026, invasione di colori e look ‘weirdo’ a Reggio Emilia. Polemiche sul caso West

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