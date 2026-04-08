Polemiche su Kanye West antisemita gli organizzatori confermano il concerto a Reggio Emilia
Dopo le polemiche legate alle accuse di antisemitismo rivolte a Kanye West, gli organizzatori del suo concerto in Italia hanno confermato l’evento a Reggio Emilia, programmato per il 18 luglio nell’ambito dell’Hellwatt festival. Nonostante la Gran Bretagna abbia negato al rapper l’ingresso nel paese, le autorità italiane hanno mantenuto la conferma dell’appuntamento, che si svolgerà come previsto. La notizia ha suscitato attenzione tra il pubblico e gli organizzatori.
Polemiche su Kanye West per accuse di antisemitismo. La Gran Bretagna gli nega l'ingresso, ma gli organizzatori del concerto italiano confermano il concerto a Reggio Emilia il 18 luglio all'Hellwatt festival. 🔗 Leggi su Fanpage.it
“Uno che gira con delle svastiche non è degno di cantare da nessuna parte”: bufera su Kanye West anche per il concerto a Reggio Emilia. Scattano gli appelli per cancellare lo show del rapperAncora polemiche attorno a Kanye West, sull’onda della decisione drastica del governo britannico di revocare il permesso d’ingresso al rapper...
Kanye West ha annunciato un concerto nei Paesi Bassi (prima di quello a Reggio Emilia)Dopo la “beffa” di Harry Styles, che ha programmato date in tutto il mondo, meno che in Italia, è arrivato anche Kanye West a prendersi gioco di noi.
Temi più discussi: Gb vieta l'ingresso a Kanye West dopo polemiche sul suo antisemitismo; Kanye West, divieto di ingresso nel Regno Unito dopo polemiche su antisemitismo; Il Regno Unito vieta l'ingresso a Kanye West per antisemitismo, polemiche anche in Italia; Kanye West, è polemica la sua partecipazione al Wireless Festival di Londra.
Polemiche su Kanye West antisemita, gli organizzatori confermano il concerto a Reggio EmiliaPolemiche su Kanye West per accuse di antisemitismo. La Gran Bretagna gli nega l'ingresso, ma gli organizzatori del concerto italiano confermano il concerto ... fanpage.it
A luglio Kanye West al Campovolo, polemica anche a Reggio EmiliaIl concerto è in programma il 18 luglio. Cancellata la data di Londra. La Cisl: Il sindaco gli faccia incontrare la comunità ebraica ... rainews.it
Kanye West, stop dal Regno Unito: perché Londra ha vietato l’ingresso al rapper - facebook.com facebook
“Antisemita”: Kanye West respinto da Londra. Polemiche su Reggio Emilia x.com