Polemiche su Kanye West antisemita gli organizzatori confermano il concerto a Reggio Emilia

Dopo le polemiche legate alle accuse di antisemitismo rivolte a Kanye West, gli organizzatori del suo concerto in Italia hanno confermato l’evento a Reggio Emilia, programmato per il 18 luglio nell’ambito dell’Hellwatt festival. Nonostante la Gran Bretagna abbia negato al rapper l’ingresso nel paese, le autorità italiane hanno mantenuto la conferma dell’appuntamento, che si svolgerà come previsto. La notizia ha suscitato attenzione tra il pubblico e gli organizzatori.