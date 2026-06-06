Elio terrà un concerto con il titolo “La rivalutazione della tristezza”. L’evento si svolgerà in una città toscana il 6 giugno 2026. La data segna il ritorno dell’artista sul palco dopo un periodo di assenza. Non sono stati comunicati dettagli sul luogo preciso o sugli orari. L’annuncio è stato fatto attraverso i canali ufficiali dell’artista, senza ulteriori commenti o comunicazioni aggiuntive.

Arezzo, 6 giugno 2026 – . Accompagnato dalla sua band (con Alberto Tafuri al pianoforte e alla direzione musicale, Giulio Molteni al basso e Martino Malacrida alla batteria), Elio dedica un intero concerto alla tristezza: un sentimento che da Catullo a Virginia Woolf, da Munch a Paperino, ha attraversato secoli di arte, letteratura e musica, e che oggi viene troppo spesso considerato una condizione invalidante da cui proteggersi. Il concerto, in programma a Pratovecchio sabato 18 luglio alle 21.30 (piazza J. Landino), per l'edizione 2026 di Naturalmente Pianoforte, restituisce alla tristezza il suo ruolo, attraverso canzoni... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elio torna in concerto con “La rivalutazione della tristezza”

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