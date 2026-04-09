I Rockin' 1000 verso il concerto all' Allianz Stadium di Torino | Grande rock con musicisti da 160 paesi e con gli ospiti Elio e Le Storie Tese
In vista del concerto all’Allianz Stadium di Torino previsto per il 30 maggio 2026, si sono svolti incontri con Fabio Zaffagnini, fondatore e principale promotore del progetto Rockin’ 1000. L’iniziativa coinvolge circa mille musicisti provenienti da oltre 160 paesi e include artisti ospiti come Elio e Le Storie Tese. La manifestazione vede la partecipazione di musicisti di diversi strumenti, tra cantanti, chitarristi, bassisti e batteristi.
In vista del prossimo concerto all'Allianz Stadium di Torino, in programma sabato 30 maggio 2026, abbiamo incontrato Fabio Zaffagnini, 50enne fondatore e anima del progetto Rockin' 1000, che mette appunto insieme un migliaio di musicisti tra cantanti, chitarristi, bassisti, batteristi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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ROCKIN'1000 all’Allianz Stadium di Torino
Temi più discussi: Concerto di Rockin 1000 con ospiti Elio e Le Storie Tese all'Allianz Stadium di Torino; EelST a Torino con Rockin'1000!; ROCKIN' 1000; Rockin' 1000, arriva a Torino la più grande band del mondo.
Rockin’1000, all’Allianz Stadium di Torino arrivano Elio e Le Storie TeseI primi ospiti del nuovo grande live di Rockin'1000, previsto all'Allianz Stadium di Torino il 30 maggio, sono Elio e Le Storie Tese. spettakolo.it
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Radio Italia. . Sabato 30 maggio 2026, l’Allianz Stadium diventerà il palco della band più grande del mondo: 1000 musicisti che suonano insieme, dal vivo, in perfetta sincronia. - facebook.com facebook
46’ | la ripresa dell’Allianz Stadium. Nella Juventus dentro Di Gregorio per Perin #Genoa #SerieA #DDR #DeRossi #JuventusGenoa x.com