I Rockin' 1000 verso il concerto all' Allianz Stadium di Torino | Grande rock con musicisti da 160 paesi e con gli ospiti Elio e Le Storie Tese

In vista del concerto all’Allianz Stadium di Torino previsto per il 30 maggio 2026, si sono svolti incontri con Fabio Zaffagnini, fondatore e principale promotore del progetto Rockin’ 1000. L’iniziativa coinvolge circa mille musicisti provenienti da oltre 160 paesi e include artisti ospiti come Elio e Le Storie Tese. La manifestazione vede la partecipazione di musicisti di diversi strumenti, tra cantanti, chitarristi, bassisti e batteristi.