Un sistema chiamato Matrioska può falsificare i servizi di Euronews e France 24, secondo le accuse. Un attore noto come Okay Deprem è coinvolto nella diffusione di disinformazione in Armenia, creando contenuti che moltiplicano le notizie false. Questa attività sembra essere parte di un’offensiva digitale che mira a influenzare l’opinione pubblica nel paese durante il periodo elettorale.

Come può il sistema Matrioska falsificare servizi di Euronews e France 24?. Chi è l'attore Okay Deprem che moltiplica la disinformazione in Armenia?. Quali video creati con l'intelligenza artificiale stanno colpendo Pashinyan?. Perché la Russia sta usando la guerra digitale per influenzare il voto?.? In Breve Okay Deprem gestisce il 40% delle false affermazioni dell'operazione Storm-1516.. Sistema Matrioska produce contenuti falsi imitando testate come France 24 ed Euronews.. Identificate 31 notizie false contro Pashinyan durante la settimana di maggio.. Riallineamento verso USA ed UE dopo la Rivoluzione di velluto del 2018.. L’Armenia diventa il laboratorio digitale per le strategie di influenza russa in vista delle elezioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni in Armenia: l’offensiva digitale russa contro Pashinyan

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