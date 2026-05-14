L’Armenia ha annunciato un cambio di rotta nei suoi rapporti internazionali, annunciando di voler allontanarsi dalla dipendenza dalla Russia e di puntare verso l’Unione Europea. Questa decisione ha portato a un blocco del transito di microchip provenienti dalla Russia, segnando una modifica significativa nelle relazioni tra i due paesi. Nel frattempo, si discute anche di come il controllo cinese sulle terre rare possa influenzare l’autonomia europea, rendendo più complesso il quadro geopolitico nella regione.

? Domande chiave Come influenzerà il controllo cinese sulle terre rare l'autonomia europea?. Perché l'Armenia ha deciso di bloccare il transito dei microchip russi?. Quali rischi corre l'Europa senza la copertura missilistica degli Stati Uniti?. Come cambierà il potere di Mosca nel Caucaso dopo l'accordo con Macron?.? In Breve Pashinyan riconosce il Nagorno-Karabakh non appartenente all'Armenia durante l'incontro con Macron.. Armenia blocca il transito di semiconduttori e microchip verso la Russia per evitare sanzioni.. Kaja Kallas rifiuta la proposta di Putin di coinvolgere Gerhard Schröder come mediatore.. Programma Elsa punta all'autonomia difensiva europea con operatività prevista dopo il 2030. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Armenia, la svolta di Pashinyan: addio alla Russia e via verso l’UE

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