Armenia in vista delle elezioni Pashinyan continua a giocare su due tavoli

In Armenia, la capitale ha recentemente accolto tre eventi di grande portata, i più significativi mai organizzati nel paese. Mentre si avvicinano le elezioni, il primo ministro continua a mantenere un atteggiamento ambiguo, senza schierarsi apertamente. La scena politica armena resta sotto i riflettori internazionali, con l’attenzione rivolta alle mosse del governo e alle dinamiche che si stanno sviluppando in vista del voto. I tre eventi hanno attirato un vasto pubblico e stanno influenzando il discorso pubblico nel paese.

L’Armenia è ancora sotto i riflettori dell’arena internazionale. In questo inizio di maggio la capitale Erevan ha infatti ospitato tre eventi di importanza e di dimensioni mai viste prima nel Paese. Tre vertici. Il 4 e 5 maggio si sono tenuti tre vertici: il summit della Comunità Politica Europea (EPC), il summit bilaterale UE-Armenia – la prima volta in assoluto – e il vertice bilaterale franco-armeno. Per partecipare all’EPC sono arrivati quasi 40 leader e capi di Stato, rendendolo così il più grande evento politico della storia armena. L’euforia e l’interesse suscitati da queste manifestazioni non possono non influire sulla campagna elettorale appena cominciata, che si concluderà con la tornata parlamentare del 7 giugno. 🔗 Leggi su Follow.it

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