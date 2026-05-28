Campo nell' Elba sequestrati 300 chili di alimenti in un ristorante di lusso | blitz della guardia costiera

Notizia in breve

Durante un controllo, la guardia costiera ha sequestrato oltre 300 chili di alimenti in un ristorante di un hotel a Campo nell’Elba. Sono state comminate sanzioni per 3.500 euro. Il sequestro riguarda prodotti alimentari non conformi alle norme igienico-sanitarie. Non sono stati segnalati incidenti o feriti. Il ristorante è stato sottoposto a verifiche sulle condizioni di conservazione e tracciabilità degli alimenti.