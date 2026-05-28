Campo nell' Elba sequestrati 300 chili di alimenti in un ristorante di lusso | blitz della guardia costiera
Durante un controllo, la guardia costiera ha sequestrato oltre 300 chili di alimenti in un ristorante di un hotel a Campo nell’Elba. Sono state comminate sanzioni per 3.500 euro. Il sequestro riguarda prodotti alimentari non conformi alle norme igienico-sanitarie. Non sono stati segnalati incidenti o feriti. Il ristorante è stato sottoposto a verifiche sulle condizioni di conservazione e tracciabilità degli alimenti.
Oltre 300 chili di alimenti sequestrati e 3.500 euro di sanzioni. Sono i provvedimenti scattati a carico di un ristorante di una struttura alberghiera di Campo nell'Elba, a seguito di un controllo da parte dei militari della guardia costiera di Portoferraio. L’attività, svolta con il supporto del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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