Campo nell' Elba aperto il nuovo negozio di Euronics | è il secondo punto vendita sull' isola

Notizia in breve

Il 6 giugno è stato inaugurato a Campo nell'Elba il secondo negozio Euronics sull'isola, chiamato Euronics City. L'apertura ha riguardato il nuovo punto vendita situato in una zona centrale del paese. La struttura si aggiunge a quella già esistente a Portoferraio. L'apertura è avvenuta senza incidenti e con la presenza di alcuni clienti e dipendenti. La data di apertura è stata ufficializzata attraverso comunicati ufficiali dell'azienda.