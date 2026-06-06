Campo nell' Elba aperto il nuovo negozio di Euronics | è il secondo punto vendita sull' isola
Il 6 giugno è stato inaugurato a Campo nell'Elba il secondo negozio Euronics sull'isola, chiamato Euronics City. L'apertura ha riguardato il nuovo punto vendita situato in una zona centrale del paese. La struttura si aggiunge a quella già esistente a Portoferraio. L'apertura è avvenuta senza incidenti e con la presenza di alcuni clienti e dipendenti. La data di apertura è stata ufficializzata attraverso comunicati ufficiali dell'azienda.
Aprirà oggi, sabato 6 giugno, a Campo nell'Elba il nuovo punto vendita Euronics City, il secondo sull'isola dopo quello di Portoferraio. Con una superficie di 250 metri quadrati, il negozio amplia l’offerta commerciale del territorio con uno spazio interamente dedicato all’elettronica di consumo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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