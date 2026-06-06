I lavoratori si sono riuniti davanti alla fabbrica di Solaro, in provincia di Monza e della Brianza, e hanno formato un corteo che ha attraversato il centro cittadino fino alla sala civica. Durante la manifestazione, hanno espresso il loro disappunto riguardo alla definizione di “esuberi”, sottolineando di essere persone e non numeri. La protesta è nata in risposta a una discussione sulla situazione occupazionale dell’azienda.

Solaro (Monza e Brianza), 6 giugno 2026 – Si sono radunati davanti alla fabbrica per attraversare in corteo il centro cittadino e raggiungere la sala civica in cui si discuteva del caso Electrolux. L’altra sera, una nutrita delegazione di lavoratori della fabbrica di lavastoviglie di corso Europa, a cui si sono aggiunti cittadini, rappresentanti di istituzioni, associazioni e sigle politiche, hanno preso parte all ’iniziativa promossa dal Comune di Solaro per scongiurare il rischio di un pesante ridimensionamento dello stabilimento solarese del colosso degli elettrodomestici svedese. Il corteo e la presenza istituzionale. Sotto un cielo che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Electrolux, la rabbia e l’orgoglio dei lavoratori: “Non chiamateci esuberi. Siamo delle persone”

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