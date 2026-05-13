Electrolux in crisi i lavoratori dopo la notizia dei 1700 esuberi | Ci spaventa il futuro
Dopo l’annuncio di 1700 esuberi, i lavoratori di Electrolux hanno espresso preoccupazione per il futuro e hanno deciso di scioperare. La decisione riguarda la chiusura di due linee di produzione nello stabilimento, e le proteste sono state accompagnate da dichiarazioni di rabbia e timore tra gli operai. La situazione ha suscitato attenzione sui possibili effetti sulla forza lavoro e sulla produzione dell’azienda.
Il colosso degli elettrodomestici Electrolux, l'azienda multinazionale svedese con sede a Stoccolma, ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione. Tra le misure, anche la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi (Ancona), in cui lavorano circa 170 persone.Alcuni operai hanno espresso la loro rabbia e preoccupazione per il futuro in diretta a "Mattino Cinque"."Lunedì sono arrivati alcuni messaggi in cui veniva comunicato che l'azienda sarebbe stata chiusa - le parole di un'operaia - avevano fatto un piano industriale dove c'erano le altre due aziende interessate dagli esuberi ma la nostra chiusa".,...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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