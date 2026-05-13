Electrolux in crisi i lavoratori dopo la notizia dei 1700 esuberi | Ci spaventa il futuro

Dopo l’annuncio di 1700 esuberi, i lavoratori di Electrolux hanno espresso preoccupazione per il futuro e hanno deciso di scioperare. La decisione riguarda la chiusura di due linee di produzione nello stabilimento, e le proteste sono state accompagnate da dichiarazioni di rabbia e timore tra gli operai. La situazione ha suscitato attenzione sui possibili effetti sulla forza lavoro e sulla produzione dell’azienda.

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