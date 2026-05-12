Solaro lavoratori Electrolux in presidio dopo l' annuncio dei 1.700 esuberi

A Solaro, alcuni lavoratori si sono radunati davanti all’ingresso dell’azienda Electrolux dopo che il gruppo ha comunicato l’intenzione di ridurre di 1.700 unità il personale in tutto il paese. È la prima manifestazione organizzata dai dipendenti in risposta a questa notizia, che riguarda l’intera filiale nazionale. La protesta si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e senza incidenti.

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Lavoratori davanti all’ingresso di Electrolux a Solaro per la prima protesta dopo l’annuncio dei 1700 esuberi in tutta Italia formalizzato dal gruppo multinazionale svedese. Questa mattina si è svolta la prima delle tre assemblee in programma in giornata, una per turno, con sospensione di 1 ora e mezza dal lavoro. I rappresentanti sindacali hanno aggiornato i lavoratori dopo l’incontro del coordinamento nazionale martedì mattina a Mestre. Cosa dicono i sindacati. “All’annuncio dei 1700 esuberi abbiamo abbandonato il tavolo delle trattative, considerando la proposta irricevibile” – ha spiegato Vittorio Sarti, della Uilm, chiedendo a gran voce l’intervento immediato del Governo e di Regione Lombardia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Solaro, lavoratori Electrolux in presidio dopo l'annuncio dei 1.700 esuberi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Electrolux annuncia 1.700 esuberi: ora Solaro trema per il piano choc ”Solaro (Monza e Brianza), 11 maggio 2026 – Electrolux annuncia tagli drastici al personale in Italia, cresce la preoccupazione a Solaro dove da... Cgil contro Electrolux per gli esuberi e i 1700 posti a rischio in Italia, ira dei sindacati dopo l'annuncioElectrolux annuncia riduzioni del personale in Italia con 1700 esuberi, e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi. Argomenti più discussi: Electrolux annuncia 1.700 esuberi, scioperi anche a Solaro; Electrolux annuncia 1.700 esuberi in Italia, a rischio tutti gli stabilimenti (anche quello nel Milanese): proclamato lo sciopero; Electrolux annuncia 1.700 esuberi: ora Solaro trema per il piano choc; Electrolux annuncia 1.700 esuberi e chiusura stabilimento Cerreto D’Esi: sindacati in stato di agitazione. Licenziamenti negli stabilimenti di Porcia (PN),Susegana (TV) Forlì e Solaro (MI); la sede di Cerreto D’Esi (AN) verrà chiusa e produzione trasferita in Polonia. 1.700 famiglie su una strada. La #crisiindustriale nel nostro Paese è drammatica. #Electrolux #Urso x.com Tempesta Electrolux: allarme rosso a Solaro, annunciati 1.700 tagli in Italia, da domani scioperoUna vera e propria tempesta si abbatte sulla Electrolux in Italia, facendo scattare l'allarme rosso a Solaro: 1700 posti di lavoro a rischio in tutta ... ilnotiziario.net