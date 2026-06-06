Sono stati introdotti nuovi mezzi e appalti per coprire 370 chilometri di strade, con l’obiettivo di gestire gli sfalci comunali in modo più rapido. La manutenzione degli sfalci lungo le strade sarà ora effettuata internamente, senza affidarsi esclusivamente a ditte esterne. La modifica riguarda anche l’utilizzo di strumenti e risorse per migliorare l’efficienza delle operazioni. La nuova organizzazione mira a velocizzare le attività di sfalcio lungo le vie pubbliche.

La gestione degli sfalci comunali a bordo strada viene internalizzata per una nuova e più veloce organizzazione. L’obiettivo è un riordino complessivo della attività e della programmazione dei lavori attraverso un percorso per raggiungere progressivamente la piena autonomia in house, riducendo gradualmente il ricorso ad appalti esterni e impiegando i fondi nell’acquisto di nuovi mezzi funzionali all’attività. Ieri la presentazione dei nuovi mezzi, già in azione a Passo Varano, alla presenza dell’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini, del dirigente ai lavori pubblici Stefano Capannelli e di quello alle manutenzioni e protezione civile Riccardo Borgognoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco gli sfalci "fai da te". Nuovi mezzi e appalti per coprire 370 chilometri

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