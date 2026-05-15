IA e nuovi esorcismi | i rischi del rito digitale e del fai-da-te

Negli ultimi anni sono cresciute le preoccupazioni riguardo all’uso di strumenti digitali in ambito esorcistico, con alcune persone che si affidano a chatbot e applicazioni online per affrontare presunti fenomeni soprannaturali. Si registrano casi in cui pratiche fai-da-te, svolte senza l’intervento di professionisti qualificati, hanno portato a situazioni di disagio o di aggressività fisica. L’attenzione si concentra sui rischi di queste pratiche improvvisate, che combinano tecnologia e credenze popolari senza un supporto scientifico o medico.

? Punti chiave Come può un chatbot diventare un portale per il soprannaturale?. Perché gli esorcismi fai-da-te digitali possono sfociare in violenza fisica?. Chi sono gli esperti che studiano il legame tra IA e magia?. Come distinguere una vera guarigione spirituale da un inganno tecnologico?.? In Breve 231 iscritti da 38 nazionalità hanno partecipato al corso all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.. La criminologa Beatrice Ugolini e David Murgia del Gris hanno analizzato i rischi tecnologici.. Il segretario Giuseppe Ferrari ha promosso la formazione di laici e religiosi sul tema.. Rabbino, pastore evangelico, sacerdote greco-ortodosso e rappresentante musulmano hanno partecipato alla tavola rotonda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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