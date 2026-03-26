Il Comune di Controne ha deciso di sospendere la somministrazione di frutta fresca nelle mense scolastiche a causa dell’allarme per l’epatite A che si è diffuso nella regione. La misura è stata adottata in via precauzionale per tutelare la salute degli studenti e prevenire eventuali contagi. La decisione è stata comunicata ufficialmente alle scuole e alle famiglie coinvolte.

Corre ai ripari anche il Comune di Controne, a fronte dell'allarme Epatite A lanciato nel nostro territorio. In particolare, per prevenire il contagio, in via temporanea, nelle mense di tutti gli istituti scolastici, non sarà più servita frutta fresca. Al suo posto, monoporzioni sigillate contenenti purea di mele o pere. L’Amministrazione Comunale adotta questa misura con senso di responsabilità e massima attenzione verso la salute dei bambini, del personale scolastico e delle famiglie, come si legge sulla nota del Comune di Controne. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Allarme Epatite A: anche Controne sospende la frutta fresca nelle mense scolastiche

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