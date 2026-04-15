La Green Food Week torna nella regione, con l’obiettivo di promuovere l’uso di prodotti a chilometro zero nelle mense scolastiche. L’Unione di Comuni Montana Lunigiana ha comunicato l’adesione dei suoi comuni all’iniziativa, che si svolgerà per il secondo anno consecutivo. La settimana si concentra sulla promozione di un’alimentazione più sostenibile e sulla riduzione dell’impatto ambientale legato alla ristorazione scolastica.

Torna la Green Food Week, l’ Unione di Comuni Montana Lunigiana, con i Comuni che la compongono, ha aderito, per il secondo anno di fila. Un’occasione per unirsi idealmente a una grande tavolata oltre confine e che domani vedrà partecipare scuole da tutta Italia impegnate nel fare la propria parte per la salvaguardia dell’ambiente. Un’iniziativa che punta a ridurre concretamente l’impatto dell’alimentazione sul clima, poiché, come dimostrano gli studi scientifici, il sistema alimentare è responsabile di oltre un quarto delle emissioni globali di gas serra, ma anche per orientare i menu scolastici verso ciò che è non solo biologico ma anche locale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la ’Green food week’. Il Km0 nelle mense scolastiche

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