Dopo quasi diciotto anni dall’omicidio di una giovane donna a Garlasco, un uomo ha confessato di aver ucciso la vittima. La confessione è arrivata in seguito alla morte di Chiara Poggi. La vicenda giudiziaria ha diviso l’opinione pubblica tra chi ritiene che il caso sia stato chiuso e chi sostiene che l’innocenza dell’imputato non sia ancora stata dimostrata.

A quasi diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a dividere l’opinione pubblica e ad alimentare un acceso dibattito tra chi ritiene definitiva la verità processuale e chi, invece, continua a sostenere l’innocenza di Alberto Stasi. In questo clima sempre più teso, Marco Poggi è tornato a intervenire pubblicamente affrontando uno dei temi più delicati degli ultimi mesi: l’ipotesi di una futura revisione del processo e le conseguenze che potrebbe avere anche sul piano economico. >> “Sempio? Sempre saputo.”. Garlasco, Marco Poggi: l’intervista è una bomba Negli anni, la vicenda giudiziaria si è intrecciata con una forte esposizione mediatica, trasformando il delitto in uno dei casi di cronaca nera più discussi d’Italia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “È successo dopo la morte di Chiara”. Garlasco, Marco Poggi: la confessione su Stasi

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Garlasco, tre suicidi collegati dopo la morte di Chiara Poggi Il commento di Gianluca Spina

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