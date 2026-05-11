Garlasco le dichiarazioni di Alberto Stasi su Marco Poggi | Quando Chiara è morta mi ha chiesto una cosa

Da settimane, il caso di Garlasco torna a occupare le prime pagine dei giornali e le aule di tribunale, con una nuova fase investigativa che riapre vecchi interrogativi. Recentemente, sono state rese pubbliche le dichiarazioni di un imputato riguardo a un episodio accaduto nel momento della morte di una giovane donna, e le sue parole hanno suscitato nuovi spunti di riflessione sul caso.

Da settimane il caso di Garlasco è tornato al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria, con una nuova fase investigativa che sta riaprendo interrogativi rimasti sospesi per quasi vent’anni. L’inchiesta della Procura di Pavia su Andrea Sempio continua infatti a produrre nuovi dettagli, mentre il nome di Alberto Stasi, unico condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, resta inevitabilmente legato a ogni sviluppo della vicenda. Tra verbali, intercettazioni e ricostruzioni alternative, il quadro appare sempre più complesso. >> Garlasco, l’annuncio della procura: cosa hanno trovato in casa Poggi Negli ultimi giorni, però, a colpire gli osservatori sono state soprattutto alcune dichiarazioni rese proprio da Stasi agli investigatori.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco, avvocata di Alberto Stasi: “I Poggi lo hanno preso di mira”

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