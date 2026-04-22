Dua Lipa e Callum Turner sposi in Italia le nozze saranno a Palermo | Tre giorni di festa e lusso

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati in Italia, precisamente a Palermo. La cerimonia si è svolta in una location della città, con una festa che è durata tre giorni. I due avevano scelto di celebrare le nozze in questa zona dopo aver visitato Palermo l’estate precedente. La coppia ha condiviso alcune immagini della cerimonia sui propri canali social.

Dua Lipa e Callum Turner si sposeranno in Italia, a Palermo, dopo essersi innamorati della città la scorsa estate. Secondo i gossip, i festeggiamenti dureranno tre giorni tra cene, giri in barca e location esclusive.🔗 Leggi su Fanpage.it

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