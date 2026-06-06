Dua Lipa e Callum Turner festa di nozze blindata con protesta | glamour a Villa Igiea e 200 invitati vip da Elton John a Donatella Versace
Il matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner si è svolto a Palermo, con una cerimonia blindata e circa 200 invitati tra cui celebrità come Elton John e Donatella Versace. La festa si è tenuta a Villa Igiea, con misure di sicurezza rafforzate e una protesta durante l’evento. La coppia ha scelto di mantenere riservate le informazioni sull’organizzazione. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata sui dettagli dell’evento.
Palermo – Ogni anno ha il matrimonio che si merita e al 2026, secondo i tabloid inglesi, è toccato quello fra la popstar Dua Lipa e l’attore Callum Turner. A Palermo. Dove il sindaco è contento per l’inaspettata visibilità e però qualcuno rode proprio come a Venezia, con la laguna di polemiche per le nozze spaziali dei Bezos. La coppia, arrivata in settimana in Sicilia con un jet privato, si è insediata nella suite di Villa Igiea (105 metri quadri, opere d’arte, seimila euro a notte) e ha passato la giornata fra pigrizia e palestra. Fuori intanto si è subito scatenata la caccia e i paparazzi, appostati anche in mare per strappare uno scatto nel lusso del 5 stelle sulla costa Est, hanno confermato che dopo Lady D non c’è stato più ritorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dua Lipa e Callum Turner a Palermo, festa blindata per gli sposi
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Corriere della Sera. . La popstar internazionale Dua Lipa e l’attore Callum Turner sono a Palermo per la loro festa di nozze: si inizia oggi, venerdì 5 giugno, proprio in città, a Palazzo Gangi, con un cocktail di benvenuto con gli ospiti (ieri sono arrivate altre star, facebook
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