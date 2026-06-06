Droga nascosta nel muro | arrestato pusher dello Zen fuggito il minorenne assoldato per lo spaccio

Un pusher è stato arrestato dopo aver nascosto la droga in una parete di via Fausto Coppi, tra i padiglioni dello Zen 2. La sostanza stupefacente, suddivisa in dosi, era occultata in un nascondiglio ricavato nel muro. Un minorenne, che era stato assoldato per lo spaccio, è fuggito durante le operazioni di polizia.

Aveva creato un nascondiglio in una parete di via Fausto Coppi, tra i padiglioni dello Zen 2. Pensava che nessuno lì avrebbe potuto scoprire la droga che, dose dopo dose, occultava e di volta in volta prelevava per vendere. Così però non è stato: i carabinieri della stazione San Filippo Neri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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