Droga nascosta nel muro | arrestato pusher dello Zen fuggito il minorenne assoldato per lo spaccio

Da palermotoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un pusher è stato arrestato dopo aver nascosto la droga in una parete di via Fausto Coppi, tra i padiglioni dello Zen 2. La sostanza stupefacente, suddivisa in dosi, era occultata in un nascondiglio ricavato nel muro. Un minorenne, che era stato assoldato per lo spaccio, è fuggito durante le operazioni di polizia.

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Aveva creato un nascondiglio in una parete di via Fausto Coppi, tra i padiglioni dello Zen 2. Pensava che nessuno lì avrebbe potuto scoprire la droga che, dose dopo dose, occultava e di volta in volta prelevava per vendere. Così però non è stato: i carabinieri della stazione San Filippo Neri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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