Blitz nel boschetto dello spaccio | arrestato un pusher

Nella mattinata di giovedì 16 aprile, i carabinieri hanno effettuato un'operazione nel boschetto di Masate, un'area nota per l'attività di spaccio. Durante il blitz sono stati trovati e sequestrati quantitativi di cocaina, eroina e hashish, oltre a 1.200 euro in contanti. Un uomo è stato arrestato sul posto, mentre le forze dell'ordine proseguono le indagini per approfondire la rete di distribuzione.

Cocaina, eroina e hashish ma anche 1.200 euro in contanti. È quanto hanno sequestrato i carabinieri in un “boschetto dello spaccio” a Masate (hinterland Est di Milano) nella giornata di giovedì 16 aprile. Nei guai un cittadino marocchino di 39 anni, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Rogoredo, il bosco della droga e della paura - FarWest 03/02/2026 Notizie correlate Blitz nel quartiere dello spaccio: sequestrati 60 grammi di cocaina, due pusher arrestate in casaIn due distinte operazioni i carabinieri di Anzio hanno arrestato due donne, entrambe del posto, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Ostia sotto assedio: blitz nel fortino dello spaccio. Scovata "discarica" d'auto cannibalizzateNel corso dell'intervento è stato restituito un immobile di edilizia popolare occupato usato per lo stoccaggio e la vendita della droga Blitz a Ostia...