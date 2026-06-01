Un minorenne è stato arrestato a Santa Maria di Licodia per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante un controllo dei Carabinieri, il giovane è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. I militari hanno intensificato le operazioni nel territorio per contrastare lo spaccio tra i giovani. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato. La droga e il ragazzo sono stati portati in caserma.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli dei Carabinieri sul territorio. I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno intensificato le attività di controllo del territorio nell’ambito della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai contesti giovanili. Nel corso di uno di questi servizi, i militari hanno arrestato in flagranza un ragazzo di 16 anni, residente a Santa Maria di Licodia, ritenuto gravemente indiziato di detenzione di droga ai fini di spaccio, restando ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Il controllo e la scoperta della droga. L’intervento è nato durante un normale servizio di pattugliamento della Sezione Radiomobile, quando i Carabinieri hanno notato un comportamento sospetto da parte del giovane, che si trovava a bordo di un’auto guidata dalla madre. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Santa Maria di Licodia: arrestato pusher minorenne per detenzione di droga ai fini di spaccio

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