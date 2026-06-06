dove vedere le qualifiche di formula 1 e motogp e tutto lo sport in tv di sabato 6 giugno

Le qualifiche di Formula 1 e MotoGP sono trasmesse in diretta televisiva sabato 6 giugno. La sessione di F1 si svolge sul circuito di montagna, mentre quella di MotoGP si tiene su un tracciato cittadino. In campo tennis, si gioca la finale del singolare femminile a Parigi. Le gare di sabato sono visibili sui canali sportivi dedicati, con orari e dettagli disponibili sui palinsesti.

Tra gli appuntamenti da non perdere la finale del singolare femminile al Roland Garros e le gare di Atletica dal Texas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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