Oggi, sabato 6 giugno, sono previste diverse dirette sportive in TV e streaming. Gli spettatori potranno seguire le qualifiche del Gran Premio di Monaco di Formula 1, le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio di Ungheria di MotoGP e la 8 Ore di Spa. Gli eventi si svolgono durante tutta la giornata, con orari distribuiti tra mattina e pomeriggio.

Oggi sabato 6 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno gustarsi le qualifiche del GP di Monaco per la F1, le qualifiche e la Sprint Race del GP di Ungheria per la MotoGP, senza dimenticarsi della 8 Ore di Spa. Gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con l’ottava tappa del Giro d’Italia femminile e con la Coppa del Mondo di BMX, poi riflettori puntati sul Roland Garros con la finale di doppio maschile e l’atto conclusivo del singolare femminile. L’Italia tornerà in campo a Brasilia per la Nations League di volley femminile: dopo aver incrociato i Paesi Bassi nella notte, le azzurre affronteranno la Turchia nella rivincita della finale degli ultimi Mondiali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 6 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

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