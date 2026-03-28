Sabato 28 marzo, gli appassionati di tennis potranno seguire le ultime fasi del WTA Masters 1000, sia nel singolare che nel doppio. La programmazione televisiva include diverse dirette, con attenzione particolare agli incontri di Bolelli e Vavassori a Miami. La giornata si preannuncia ricca di partite che coinvolgono i principali protagonisti del torneo, trasmesse in vari canali e piattaforme.

Ultime battute per il WTA Masters 1000 sia nel singolo che nel doppio, occhi puntati anche sulle qualifiche del Moto GP. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove vedere Bolelli e Vavassori a Miami, lo sport in tv di sabato 28 marzo

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