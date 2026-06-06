Dopo il restyling della stazione tocca ai binari | a Codogno via a un cantiere lungo quattro mesi

Da ilgiorno.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È iniziato giovedì il cantiere di quattro mesi per l’adeguamento dei binari alla stazione di Codogno. Dopo il restyling della stazione, i lavori riguarderanno la sistemazione delle strutture ferroviarie. La presenza di operai e mezzi si è vista già nelle prime ore del cantiere, che durerà fino a fine progetto. La riqualificazione mira a migliorare la sicurezza e l’efficienza del servizio ferroviario locale.

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Codogno (Lodi) – È partito ufficialmente giovedì, come da programma, il tanto atteso cantiere per l’adeguamento strutturale dei binari alla stazione ferroviaria di Codogno. Fino al prossimo 1° ottobre, lo scalo della città diventerà l’hub logistico di un imponente intervento da 3 milioni di euro, finanziato interamente da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e destinato nello specifico all’innalzamento del secondo e del terzo marciapiede. Si tratta di una misura infrastrutturale fondamentale, pensata per elevare gli standard di accessibilità ai treni, agevolando l’incarrozzamento dei passeggeri a mobilità ridotta, delle famiglie con passeggini e dei viaggiatori con bagagli pesanti al seguito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

dopo il restyling della stazione tocca ai binari a codogno via a un cantiere lungo quattro mesi
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