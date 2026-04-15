Inaugurato il nuovo sottopasso della stazione di Bergamo | porterà direttamente ai futuri binari

Questa mattina, mercoledì 15 aprile, è stato inaugurato il nuovo sottopasso ciclopedonale all’interno della stazione di Bergamo, realizzato da Rfi, società del Gruppo FS Italiane. Il nuovo passaggio collega il lato nord della stazione con l’area sud della città e porterà direttamente ai futuri binari. La struttura è stata aperta al pubblico e permette un collegamento più agevole tra le diverse parti dell’impianto ferroviario.

Bergamo. È stato aperto questa mattina, mercoledì 15 aprile, il sottopasso ciclopedonale all’interno della stazione di Bergamo realizzato da Rfi, società del Gruppo FS Italiane, che collega il lato nord all’area sud della città. L’investimento economico complessivo per l’attraversamento è stato di circa 7 milioni di euro ed è parte del più grande piano di riqualificazione dello scalo ferroviario. Realizzato in cemento armato, è largo 5,75 metri e ha un’altezza superiore ai 2 metri e mezzo: la lunghezza complessiva è pari a circa 160 metri. Il sottopasso era stato riaperto a sezione ridotta lo scorso lunedì 12 gennaio. Per l’intero 2025, dopo la chiusura del vecchio tunnel sotterraneo, l’attraversamento ciclopedonale era permesso da una passerella a raso.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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