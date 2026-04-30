Restyling del centro storico a Villecchia Fondi per 302mila euro cantiere nei mesi estivi

Il centro storico di Villecchia sarà oggetto di interventi di recupero grazie a un finanziamento regionale di 302.000 euro. I lavori sono previsti per essere avviati durante i mesi estivi e interesseranno le vie e gli edifici storici del quartiere. L’obiettivo è migliorare lo stato di conservazione e valorizzare le caratteristiche architettoniche della zona. La riqualificazione è stata annunciata dalle autorità locali e si concretizzerà con un intervento diretto sui principali punti di interesse.

Villecchia si prepara a rinascere: grazie al contributo regionale di 302.000 euro sarà recuperato il centro storico. Il Comune di Tresana avvia il cantiere estivo e anche progetti analoghi che interessano altri borghi della vallata. I fondi ottenuti consentono di finanziare la pavimentazione e le opere accessorie necessarie a restituire decoro e fruibilità al nucleo storico. Villecchia è un esempio di borgo tradizionale lunigianese: case in pietra, vicoli verticali e passaggi voltati immersi nel verde. L’intervento si inserisce in un più ampio programma di rigenerazione urbana promosso dall’amministrazione comunale di Tresana, che negli ultimi anni ha già realizzato o programmato lavori in Corneda, Tassonarla, Canala e lungo la strada per il Castello e la chiesa di San Giorgio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Restyling del centro storico a Villecchia. Fondi per 302mila euro, cantiere nei mesi estivi Notizie correlate Leggi anche: Firenze, storico bar del centro prigioniero di un cantiere da cinque mesi Palma di Maiorca blocca le navi da crociera: è per contrastare l’overtourism nei mesi estiviPalma di Maiorca ha deciso di attuare dei provvedimenti drastici per contrastare l'overtourism: ecco i nuovi limiti imposti alle navi da crociera che... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Continuano i lavori di restyling al centro storico; PIAN CAMUNO - Piancamuno, iniziato il restyling del centro storico; Restyling del centro storico a Villecchia. Fondi per 302mila euro, cantiere nei mesi estivi; Melara, al via il restyling del centro: lavori in via Rocca per 130 mila euro. Restyling del centro storico a Villecchia. Fondi per 302mila euro, cantiere nei mesi estiviVillecchia si prepara a rinascere: grazie al contributo regionale di 302.000 euro sarà recuperato il centro storico. Il Comune ... lanazione.it Restyling del centro storico. Count-down per l’inaugurazioneIl percorso, da quanto si apprende, si concluderà domenica 3 maggio con una festa inaugurale del centro storico, che segnerà simbolicamente la fine dei lavori e l’avvio del nuovo assetto urbano. Il ... lanazione.it Il restyling della Mercedes-AMG SL segna un cambio di filosofia: design aggiornato, tecnologia evoluta e un nuovo V8 destinato a sostituire il discusso quattro cilindri. Attesi anche interventi su motori e dinamica per rendere la roadster più raffinata e vicina alle - facebook.com facebook Trump finisce anche sui passaporti Usa: ecco il restyling con il volto accigliato del presidente x.com