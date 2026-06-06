Dodicenne scompare di casa viveva con un uomo che ha abusato di lei e nascondeva file pedopornografici

Da romatoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una dodicenne è scomparsa da casa e si trovava in una situazione di segregazione presso un uomo che aveva abusato di lei e conservava materiale pedopornografico. La ragazza è stata trovata in condizioni di privazione della libertà e con evidenti segni di abusi sessuali. Le forze dell’ordine hanno sequestrato il materiale illegale e stanno indagando sulle circostanze del caso. La minore è stata affidata alle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Viveva segregata in casa di un uomo che nascondeva materiale pedopornografico. Lì è stata anche abusata sessualmente. Un incubo vissuto da una dodicenne ritrovata dagli investigatori del commissariato di Tivoli-Guidonia e della sezione di polizia giudiziaria in un monolocale a Guidonia Montecelio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Nel pc ha un archivio choc da 2 Terabyte con oltre 500mila file pedopornografici: arrestato dalla guardia di finanzaUna persona è stata arrestata dalle forze di polizia dopo che è stato scoperto un archivio digitale di oltre 2 terabyte contenente più di 500.

Grosseto, trovato con oltre 50mila file pedopornografici: arrestato un 63enneUn uomo di 63 anni residente a Grosseto è stato arrestato a seguito di un’operazione condotta dalla polizia postale, coordinata dalla procura di...

Argomenti più discussi: Dodicenne scompare di casa, viveva con un uomo che ha abusato di lei e nascondeva file pedopornografici; Esce di casa all’alba e scompare: ore di angoscia per Massimiliano Max Reggio; Scompare da casa a 15 anni, ore di paura: trovata vicino a un cimitero e salvata dai carabinieri; Clara Rossignoli scomparsa da un anno: la procura chiude il caso, ma la figlia insiste: Non mi arrendo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web