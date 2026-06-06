Dodicenne scompare di casa viveva con un uomo che ha abusato di lei e nascondeva file pedopornografici
Una dodicenne è scomparsa da casa e si trovava in una situazione di segregazione presso un uomo che aveva abusato di lei e conservava materiale pedopornografico. La ragazza è stata trovata in condizioni di privazione della libertà e con evidenti segni di abusi sessuali. Le forze dell’ordine hanno sequestrato il materiale illegale e stanno indagando sulle circostanze del caso. La minore è stata affidata alle autorità competenti.
Viveva segregata in casa di un uomo che nascondeva materiale pedopornografico. Lì è stata anche abusata sessualmente. Un incubo vissuto da una dodicenne ritrovata dagli investigatori del commissariato di Tivoli-Guidonia e della sezione di polizia giudiziaria in un monolocale a Guidonia Montecelio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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