Dodicenne scompare di casa viveva con un uomo che ha abusato di lei e nascondeva file pedopornografici

Notizia in breve

Una dodicenne è scomparsa da casa e si trovava in una situazione di segregazione presso un uomo che aveva abusato di lei e conservava materiale pedopornografico. La ragazza è stata trovata in condizioni di privazione della libertà e con evidenti segni di abusi sessuali. Le forze dell’ordine hanno sequestrato il materiale illegale e stanno indagando sulle circostanze del caso. La minore è stata affidata alle autorità competenti.