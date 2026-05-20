Nel pc ha un archivio choc da 2 Terabyte con oltre 500mila file pedopornografici | arrestato dalla guardia di finanza

Una persona è stata arrestata dalle forze di polizia dopo che è stato scoperto un archivio digitale di oltre 2 terabyte contenente più di 500.000 file di natura pedopornografica. L’indagine ha portato al sequestro di un grande quantitativo di video e immagini, organizzati in varie cartelle e sottocartelle sul computer. L’arresto è stato eseguito nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare la diffusione di materiale illecito di questa natura.

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