Nel pc ha un archivio choc da 2 Terabyte con oltre 500mila file pedopornografici | arrestato dalla guardia di finanza

Da anconatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona è stata arrestata dalle forze di polizia dopo che è stato scoperto un archivio digitale di oltre 2 terabyte contenente più di 500.000 file di natura pedopornografica. L’indagine ha portato al sequestro di un grande quantitativo di video e immagini, organizzati in varie cartelle e sottocartelle sul computer. L’arresto è stato eseguito nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare la diffusione di materiale illecito di questa natura.

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ANCONA - Oltre 500mila file tra video e immagini di esplicito carattere pedopornografico, raccolti in un archivio digitale da oltre 2 Terabyte e organizzati in cartelle e sottocartelle. È quanto sequestrato dai finanzieri del Comando provinciale di Ancona, che hanno arrestato un uomo accusato di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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