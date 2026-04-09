Meloni Roberto Capobianco Conflavoro | Bene i progressi su imprese e lavoro avanti con investimenti e competitività

Il portavoce di un'associazione di imprese ha commentato positivamente l'informativa del Presidente del Consiglio, sottolineando che i progressi su imprese e lavoro rappresentano un passo avanti. Ha evidenziato che l’attenzione si sta concentrando su investimenti e competitività, e ha affermato che si prosegue lungo un percorso che vede risultati concreti sia nell’ambito economico sia in quello occupazionale.

“L’informativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni conferma un percorso che va nella giusta direzione, con risultati concreti sia sul fronte economico sia su quello occupazionale. I dati evidenziano un’Italia più solida e attrattiva, anche grazie alla resilienza del nostro tessuto produttivo. Accogliamo con favore interventi a tutela delle imprese come il Decreto bollette, che rappresenta un primo segnale sul tema dei costi energetici. Positivi anche i risultati sul piano occupazionale, con livelli record così come l’attenzione al tema del lavoro povero e al rafforzamento della contrattazione collettiva, che possono contribuire a migliorare la qualità del lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni, Roberto Capobianco (Conflavoro): “Bene i progressi su imprese e lavoro, avanti con investimenti e competitività” PMI, Roberto Capobianco, Conflavoro: “Un passo avanti decisivo per competitività, trasparenza e crescita delle imprese”“L’entrata in vigore della Legge annuale sulle PMI rappresenta un segnale concreto e positivo nella direzione di un rafforzamento strutturale del... Decreto Bollette. Capobianco (Conflavoro): “Sfida sarà garantire accesso piccole imprese a contratti di lungo termine per l'energia”“Apprezziamo molto la presa di coscienza sull’importanza dei contratti di lungo termine per l’energia, i cosiddetti PPA, che rappresentano una grande... Si parla di: PMI, Roberto Capobianco, Conflavoro: Un passo avanti decisivo per competitività, trasparenza e crescita delle imprese | Libero Quotidiano.it. Meloni, Roberto Capobianco (Conflavoro): Bene i progressi su imprese e lavoro, avanti con investimenti e competitivitàL’informativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni conferma un percorso che va nella giusta direzione, con risultati concreti sia sul fronte ... affaritaliani.it PMI, Roberto Capobianco, Conflavoro: Un passo avanti decisivo per competitività, trasparenza e crescita delle impreseL’entrata in vigore della Legge annuale sulle PMI rappresenta un segnale concreto e positivo nella direzione di un rafforzamento strutturale del sistema produttivo, in un momento in cui le imprese af ... ilgiornale.it