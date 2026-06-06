Dirigenti scolastici retribuzione di posizione | validazione dei dati di complessità entro l’11 giugno NOTA

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha avviato la procedura per la validazione dei dati necessari all’attribuzione della retribuzione di posizione ai dirigenti scolastici. La conferma dei dati deve essere completata entro l’11 giugno. La procedura riguarda la verifica delle informazioni di complessità, che sono fondamentali per determinare la retribuzione. La fase si inserisce in un processo di aggiornamento delle retribuzioni legato alle responsabilità e alle attività svolte dai dirigenti.

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha messo in moto la macchina che assegna la retribuzione di posizione ai dirigenti scolastici. Con una nota firmata dalle due Direzioni generali competenti – Risorse umane e finanziarie da un lato, Personale scolastico dall’altro – è stata attivata la piattaforma “Gestione fasce di Complessità” per l’anno scolastico 20262027. L’operazione ricalca quanto già fatto negli anni precedenti. Ma i tempi, quest’anno, sono particolarmente stretti. Le scuole hanno tempo fino all’11 giugno 2026 per inserire o confermare una serie di informazioni che non risultano nei database ministeriali. Il dirigente scolastico, accedendo al percorso SIDI dedicato, dovrà indicare: La compilazione non è una semplice formalità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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