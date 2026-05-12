Valutazione dei dirigenti scolastici 2025 26 | fino al 18 maggio assegnazione degli obiettivi in piattaforma Ecco tutte le scadenze NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’11 maggio 2026 una nota con le istruzioni per la visualizzazione degli obiettivi sulla piattaforma online dedicata alla valutazione dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 20252026. La scadenza per l’assegnazione degli obiettivi sulla piattaforma è fissata al 18 maggio. Sono state fornite indicazioni operative riguardo alle modalità di accesso e gestione delle informazioni.

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