Valutazione dei dirigenti scolastici 2025 26 | fino al 18 maggio assegnazione degli obiettivi in piattaforma Ecco tutte le scadenze NOTA
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’11 maggio 2026 una nota con le istruzioni per la visualizzazione degli obiettivi sulla piattaforma online dedicata alla valutazione dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 20252026. La scadenza per l’assegnazione degli obiettivi sulla piattaforma è fissata al 18 maggio. Sono state fornite indicazioni operative riguardo alle modalità di accesso e gestione delle informazioni.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso la nota dell’11 maggio 2026 con le indicazioni operative relative alla visualizzazione degli obiettivi sulla piattaforma informatica dedicata al procedimento di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 20252026. L'articolo Valutazione dei dirigenti scolastici 202526: fino al 18 maggio assegnazione degli obiettivi in piattaforma. Ecco tutte le scadenze. NOTA.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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