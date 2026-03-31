Libri di testo 2026 27 | adozioni entro metà maggio e comunicazione dati entro l’8 giugno Novità Nuove Indicazioni NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota il 31 marzo con le indicazioni operative per le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 20262027. Le scuole devono completare le adozioni entro metà maggio e trasmettere i dati relativi entro l’8 giugno. La comunicazione delle nuove indicazioni rappresenta una novità rispetto alle procedure degli anni precedenti.

Con una nota del 31 marzo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni operative per l’adozione dei libri di testo nell’anno scolastico 20262027. Il riferimento normativo principale resta il decreto-legge n. 1042013, che affida al Collegio dei docenti la scelta dei testi o di strumenti alternativi, nel rispetto del piano dell’offerta formativa e dei tetti di spesa. L'articolo Libri di testo 202627: adozioni entro metà maggio e comunicazione dati entro l’8 giugno. Novità Nuove Indicazioni. NOTA. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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