Dilettanti Lo United va su Mora La Vis blinda Ceci

Da ilrestodelcarlino.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo United Carpi ha messo gli occhi su Enrico Mora, portiere classe 2000 con esperienze in diverse squadre di Serie D, tra cui Virtus Bolzano, Lentigione e Correggese. Mora, che ha giocato in Promozione con la Poggese, potrebbe tornare in questa categoria. Nel frattempo, la Vis ha rinnovato il contratto a Ceci, e dopo la partenza di Chiossi verso Soliera, lo United cerca un portiere per completare la rosa.

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In Promozione dopo la partenza di Chiossi verso Soliera, lo United Carpi cerca un numero uno e il mirino è su Enrico Mora (2000) con una lunga esperienza in D (Virtus Bolzano, Lentigione, Giulianova, Correggese e Corticella) che potrebbe tornare dopo un anno alla Poggese. Resta a Masone l’attaccante Milos Jocic che aveva molte richieste nel Modenese. La Pieve ha confermato Boriani. In Prima la Vis San Prospero ha blindato il bomber Fabio Ceci (2000), trascinatore con 23 reti dei bianconeri. Tris di arrivi al Levizzano: il ds Mazzini annuncia i difensori 2006 Federico Montoro dalla Juniores del Terre di Castelli e gli attaccanti Nicolò Degli Esposti (2000) e Nicolò Solieri (2006) dal Solignano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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