Durante una conferenza stampa, l’allenatore ha dichiarato di aver blindato Pulisic, sottolineando il suo impegno nel mantenere il giocatore in squadra. Tuttavia, fonti dall’Inghilterra riportano che il Manchester United starebbe valutando un’offerta per il calciatore. La situazione attuale mostra un contrasto tra le dichiarazioni ufficiali del club e le indiscrezioni del mercato estero.

Massimiliano Allegri ha di fatto bloccato qualsiasi voce sul possibile futuro di Pulisic lontano dal Milan: "Sul futuro no. Pulisic è del Milan ed è importante. Difficile trovarne come lui in giro. Ci sono valori assoluti che non cambiano. È un giocatore importante". Parole chiarissime quelle dell'allenatore rossonero: nonostante le difficoltà di Pulisic nel 2026, il suo valore non è in discussione, assolutamente. Come riportato da 'Sofascore' gli XG (gol attesi) in Serie A di Pulisic sono fermi a quota 7.47 con zero tiri in porta nelle ultime quattro partite giocate. L'ultimo risale alla sconfitta contro la Lazio. I gol in campionato restano 8, nessuno dei quali segnati nel 2026.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - “Difficile trovarne come lui”: Allegri blinda Pulisic, ma dall’Inghilterra spunta lo United

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