Diffondeva su Telegram foto di ragazze spogliate con l’intelligenza artificiale | denunciato

Un uomo di 40 anni residente a Novara è stato denunciato per aver condiviso su Telegram immagini di ragazze apparentemente nude, create con l’uso dell’intelligenza artificiale. Le foto, che raffiguravano donne in atteggiamenti sessualmente espliciti, sono state diffuse attraverso il canale di messaggistica. La polizia ha avviato un’indagine e ha identificato l’individuo coinvolto.

Un quarantenne novarese è indagato con l’accusa di aver diffuso su Telegram immagini sessualmente esplicite manipolate con l’intelligenza artificiale. A individuarlo la polizia di Stato, che ha eseguito una perquisizione locale, personale e informatica a carico dell’uomo su delega della procura di Novara. L’indagine è partita dopo una denuncia depositata lo scorso dicembre. Una ragazza aveva scoperto delle sue foto, modificate con l’intelligenza artificiale, su app di messaggistica istantanea come Telegram, immagini a cui avevano accesso centinaia di persone. Le fotografie, prive di ogni riferimento sessuale, pubblicate dalla ragazza sui social, erano state scaricate dall’indagato, modificate con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Open.online

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