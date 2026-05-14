La truffa su Vinted | foto alterate con l' intelligenza artificiale per ottenere i rimborsi

Una nuova forma di truffa si sta diffondendo sulla piattaforma di compravendita di abbigliamento usato. In alcuni casi, gli utenti inviano foto modificate con strumenti di intelligenza artificiale per far sembrare gli articoli più nuovi o di maggior valore. Questo stratagemma viene utilizzato per ottenere rimborsi illegittimi, spesso di importi più elevati rispetto a quanto realmente valeva l’oggetto. La pratica si sta riscontrando tra gli utenti che vendono o comprano vestiti usati online.

Arriva anche la truffa su Vinted. Non sempre vengono acquistati vestiti usati per il valore di pochi euro. Alcuni oggetti usati, soprattutto se di ‘marca’ o ‘vintage’, possono richiedere anche il pagamento di diverse centinaia di euro. Ed è qui che scatta la truffa.Questi tentativi di raggiro.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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