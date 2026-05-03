iOS 27 | l’intelligenza artificiale rivoluziona le foto su iPhone

La prossima versione del sistema operativo iOS introdurrà nuove funzionalità legate all'intelligenza artificiale, tra cui una funzione chiamata Extend che consente di ricostruire le parti mancanti di una foto. Inoltre, la tecnologia Visual Intelligence permetterà di interagire con l'obiettivo della fotocamera in modi finora inediti, offrendo nuove possibilità di elaborazione e miglioramento delle immagini sui dispositivi iPhone.

?? Cosa scoprirai Come potrà la funzione Extend ricostruire le parti mancanti di una foto? Cosa permetterà di fare la nuova Visual Intelligence tramite l'obiettivo? Perché Apple punta sulla gestione locale dei dati per battere Google? Quali rischi corre il brand se le funzioni AI non saranno stabili??? In Breve Presentazione ufficiale prevista durante la WWDC dell'8 giugno. Nuove funzioni Extend e Reframe attualmente in fase di test interni. Confronto strategico con tecnologie Magic Era .🔗 Leggi su Ameve.eu

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