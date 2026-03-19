Sul calciomercato della Juventus si susseguono le trattative più recenti: Alisson è l’obiettivo principale per la porta, mentre Dibu Martinez potrebbe arrivare solo se vengono soddisfatte alcune condizioni. La redazione di JuventusNews24 segue in tempo reale tutte le indiscrezioni, incontri e affari conclusi, offrendo aggiornamenti continui sulle mosse di mercato del club.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Alisson l’obiettivo numero uno per la porta, Dibu Martinez ad una sola condizione

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