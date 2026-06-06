desio si tuffa nel duecento per il palio degli zoccoli

A Desio, oggi e domani, si svolge il Palio degli Zoccoli, una manifestazione che trasporta la città nel XIII secolo. Le strade si riempiono di persone vestite con costumi d’epoca e di attività tradizionali, tra cui gare con zoccoli in legno. L’evento coinvolge diversi quartieri, che si sfidano in competizioni storiche e rievocazioni di antiche usanze. La manifestazione si svolge interamente nel centro cittadino, con partecipanti e spettatori che animano le vie.

Un salto indietro nei secoli: oggi e domani la città dà il via al Palio degli Zoccoli con due giornate che ne incarnano lo spirito più autentico. Oggi, alle 17.30, il corteo di San Giorgio attraverserà le vie del quartiere per aprire la 36esima edizione. Alle 20, in piazza Conciliazione, prenderanno forma i gesti simbolici che rinnovano il patto tra città e contrade: investitura dei Maestri, consegna delle pergamene, alzabandiera e firma del libro del Palio. La serata culminerà alle 21.30 con Echi dal Medioevo – Desio 1277, concerto in costume che trasformerà il sagrato della basilica in un teatro di suoni e immagini. Domani alle 11.30 il corteo verso la basilica e la messa del Palio restituiranno alla comunità la sua dimensione spirituale, intrecciando memoria e identità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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