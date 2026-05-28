Nel weekend, Legnano ospita la 41ª Provaccia, il Memorial Favari, evento che segna l'apertura ufficiale del Palio 2026. La serata include la cena dei fantini e la sfilata, con la città pronta a vivere il momento clou dell’anno legnanese. La Provaccia, tradizionalmente, anticipa le gare più attese, attirando appassionati e protagonisti del mondo equino. La manifestazione si svolge nel centro storico, tra luci, musica e un’atmosfera di attesa.

Anche se il mondo del Palio legnanese freme già da mesi, l’evento che dà il via alle danze - anzi, alle corse, è senz’altro la Provaccia, nome affettuoso del Memorial Favari, arrivato nel 2026 alla sua 41ª edizione. Si tratta di una corsa a pelo con lo stesso regolamento del Palio e riservata, però, ai giovani fantini emergenti. Ha inizio alle 20 di venerdì 29 maggio allo stadio Mari ed è dedicata alla memoria di Luigi Favari, presidente del comitato organizzatore del Palio che, allora, si chiamava Sagra del Carroccio. Prima del Memorial Favari, in realtà, c’è un altro appuntamento sulle agende di tutti gli appassionati di Palio. Il palio di Legnano è l'evento più atteso in città La cena dei Fantini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Provaccia, cena dei fantini, sfilata e il palio 2026: Legnano si tuffa nel weekend più importante dell’anno

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