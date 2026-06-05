Aspettando il Palio di Desio

Domenica 14 giugno si terrà il Palio degli Zoccoli a Desio. Nel frattempo, sono già iniziati gli eventi che anticipano la festa, giunta alla sua 36esima edizione. La manifestazione coinvolge diversi appuntamenti che si svolgono in città in preparazione alla giornata principale. La data del Palio si avvicina e le attività si intensificano, creando un clima di attesa tra i partecipanti e i cittadini.

L'appuntamento con la tradizione a Desio sarà domenica 14 giugno. Ma intanto a Desio partono gli eventi che anticipano il Palio degli Zoccoli, giunto alle sua alla 36esima edizione. L'evento rievoca la battaglia del 1277 tra Visconti e Torriani ed è sempre molto sentito e partecipato in Brianza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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