Nella notte è stato spento un incendio all’interno di un impianto di lavorazione rifiuti a Montesarchio. Le fiamme si sono sviluppate durante le ore notturne e sono state domate nelle prime ore del mattino. Non sono stati segnalati feriti o danni a persone. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Le operazioni di spegnimento sono state condotte dai vigili del fuoco.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si sono concluse stanotte le operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato all’interno di un impianto lavorazione rifiuti a Montesarchio. I Vigili del fuoco del distaccamento di Bonea con le altre squadre provenienti dal Comando provinciale e dal territorio hanno spento gli ultimi focolai che si erano generati dal pomeriggio di ieri. Ora sarà compito dell’Arpac rilevare la presenza di eventuali inquinanti sparsi nell’ ambiente. Verifiche e accertamenti sono infatti necessari da parte delle autorità competenti e delle squadre di emergenza intervenute sul posto. Si pensa che a generare l incendio sia stato un deposito di oli esausti presenti all interno della struttura L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incendio nell’impianto di lavorazione rifiuti: fiamme domate nella notte

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Incendio all'azienda di smaltimento rifiuti ReLife di Salanetti

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