Principio d' incendio in un edificio commerciale a Pontedera | fiamme domate dai vigili del fuoco

Da pisatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, intorno alle dieci, i vigili del fuoco sono intervenuti in un edificio commerciale di piazza Nilde Iotti a Pontedera a causa di un principio di incendio. Le fiamme si sono sviluppate in un inverter collegato a un impianto fotovoltaico. I pompieri sono riusciti a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o danni strutturali rilevanti. L’intervento si è concluso senza complicazioni.

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Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, intorno alle 10, in piazza Nilde Iotti a Pontedera. Ad andare a fuoco un inverter a servizio di un impianto fotovoltaico presso un edificio commerciale. Il personale del 115 ha così spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Non si registrano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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