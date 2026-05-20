Principio d' incendio in un edificio commerciale a Pontedera | fiamme domate dai vigili del fuoco

Questa mattina, intorno alle dieci, i vigili del fuoco sono intervenuti in un edificio commerciale di piazza Nilde Iotti a Pontedera a causa di un principio di incendio. Le fiamme si sono sviluppate in un inverter collegato a un impianto fotovoltaico. I pompieri sono riusciti a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o danni strutturali rilevanti. L’intervento si è concluso senza complicazioni.

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